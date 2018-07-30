Пробки на трассе Керчь-Феодосия должны скоро исчезнуть

Руководитель комитета проинспектировал как выполняется поручение о подготовке изменения схемы движения с 1 августа на трассе Керчь – Симферополь в районе Феодосии, с целью уменьшить регулярно возникающие здесь затруднения движения автотранспорта, особенно при проезде поселков Приморское и Береговое. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК.

Существующая дорожная сеть Крыма в этом летнем сезоне испытывает дополнительные нагрузки. Поток автотранспорта по Крымскому мосту в сторону полуострова постоянно возрастает. Так, с 20 по 27 июля в сторону Керчи проехало 91 831 транспортное средство, из них 1 124 автобуса. При этом Керченская паромная переправа в среднем перевозит ежедневно порядка 1000 грузовых автомобилей в обе стороны.

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С 1 августа вводится временное ограничение движения большегрузов в дневное время с 07:00 до 22:00 на участке от Батального до Первомайского. Крымавтодору дано поручение обеспечить необходимую проезжаемость для грузового автотранспорта дороги, предназначенной для объезда. Дорожники приступили к асфальтированию наиболее разбитого гравийного участка — заасфальтировано 3 км из запланированных 7 км. Продолжается установка информационных панно и дорожных знаков. Все работы в настоящее время выполняются в графике.

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Также с 1 августа будет изменена схема организации дорожного движения в Феодосии на пересечении улицы Симферопольское шоссе с улицей Боевой, улицы Керченское шоссе с улицей Геологической и улицы Керченское шоссе с улицей Федько в районе железнодорожного переезда. В связи с чем, здесь будут установлены новые светофорные объекты, дорожные знаки и нанесена разметка.

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