В Крыму не наблюдается проблем в работе с платежными системами Visa и MasterCard

Проблем с приобретением и оплатой товаров и услуг в Крыму при использовании международных платежных систем в Крыму — нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.

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«Никаких проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных систем Visa, MasterCard, China UnionPay либо японской JCB в Крыму нет. Это связано как раз с тем, что после американских санкций был создан центр обработки всех карточных транзакций на территории России», — сказал глава комитета в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он уточнил, что раньше все данные обрабатывались в США, а на данный момент вся обработка происходит в России. Соответственно любой картой международной платежной системы можно расплатиться, так как никто не видит эти транзакции за пределами нашего государства.

Анатоли АКСАКОВ также рассказал, что лично проверил работу международной платежной системы в Крыму расплатившись такой картой на автозаправке.

Он подчеркнул, что компании Visa и MasterCard просили банки не выпускать их карты в Крыму.

«Их не будут лимитировать здесь, а они в принципе здесь и не нужны для оплаты товаров и услуг, так как карта «Мир» заменяет полностью», — заявил он.

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