Проблемы керчан взяты под контроль депутатом Госдумы

В Керчи состоялся прием граждан по личным вопросам. Его провел депутат Госдумы Михаил ШЕРЕМЕТ совместно с представителями руководства городского совета и профильных служб города.

На прием к Михаилу Сергеевичу записались 35 человек. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ, ремонта дорог, бытовых проблем. По ряду из них были приняты решения и произведены выезды на место.

Представителей портового хозяйства волновали проблемы трудоустройства. Востребованность паромной переправы сократилась из-за открытия движения грузового транспорта по Крымскому мосту и многие люди остались без работы.

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Керчанами поднимался вопрос и о доступности филиала «Крымгазсети» для его абонентов. Было отмечено, что работы в этом направлении ведутся, но содействие депутата Госдумы может значительно ускорить процесс.

Михаилу ШЕРЕМЕТУ был задан вопрос, касающийся постройки перинатального центра на базе бывшего профилактория «Парус». Ранее эта идея уже озвучивалась депутатами Керчи в Госсовете Крыма.

По просьбе депутата Госдумы ряд вопросов взят под личный контроль главой муниципального образования Керчи Николаем ГУСАКОВЫМ.

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