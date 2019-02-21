Проблемы общественного транспорта и дорог в Керчи

Министр транспорта РК рассказал о проблемах общественного транспорта и дорог в Керчи.

Ситуация с автопарком «Керчьгортранса» остается самой острой проблемой. Глава Республики также недоволен интервалом движения общественного транспорта.

«Были у завода «Залив». Это конечная. Стоит 5 автобусов пустых и ни один не вышел на маршрут. Люди их ждут на остановке 40 минут. Так быть не должно».

Сергей КАРПОВ считает — если бы не аварийное состояние техники в автопарке «Керчьгортранса», подвижного состава было бы достаточно для соблюдения нормального интервала движения.

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Также вопрос стоит в оборудовании остановочных павильонов, оснащении их соответствующего расписания маршрутов. В Керчи в прошлом году поменяли 11 павильонов, в этом году появятся еще несколько остановок.

Состояние керченских дорог — из 217 дорог в плохом состоянии около 75 процентов. за два года за счет городского бюджета было отремонтировано 18 уличных сетей.

В этом году уже определен список дорог и их очередность для ремонта. Глава Республики обязал опубликовать этот список на сайте Администрации Керчи.