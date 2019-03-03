Проблемы в Героевке будут решены? Поселок посетили представители горадминистрации

Керченская горадминистрация пообещала жителям поселка решить проблемы, касаемые вывоза мусора, незаконных захоронений, ремонта дорог, газификации и водоснабжения.

Сергей БОРОЗДИН вместе со своими заместителями Михаилом СЕВАСТЬЯНОВЫМ и Владимиром СТУПНИКОВЫМ провел встречу с жителями поселка Героевского. Об этом глава администрации города Керчи сообщил на своей странице в «FACEBOOK».

Жителями поселка поднималось множество вопросов, большинство из которых представители администрации Керчи обещали решить.

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«Примем меры, чтобы наладить вывоз мусора в поселке, привести в порядок контейнерные площадки для мусора. Также договорились поставить дополнительный контейнер для мусора на кладбище в поминальные дни», — пишет глава администрации Керчи.

По поводу жалоб на незаконные захоронения на кладбище в поселке Героевское власти обещали направить представителя Керченского комбината по благоустройству, чтобы выявить и пресечь неправомерные захоронения.

Так же, как и в большинстве районов Керчи, в Героевском актуален вопрос по поводу состояния дорог.

«Здесь пока можно выполнить только «скорую помощь» — ямочный ремонт. С этими работами приедем в Героевку в мае, перед купальным сезоном. Также рассмотрим возможность подсыпки при наличии асфальтной крошки», — пообещал Сергей БОРОЗДИН.

Много вопросов касалось реализации проектов по газификации, водоснабжению и водоотведению поселка. Представители керченской горадминистрации заверили, что эти проекты по возможности будут включены в ФЦП.

Также Сергей БОРОЗДИН с заместителями выслушали личные обращения граждан и взяли их на контроль.

Повторная встреча с жителями поселка Героевское намечена на апрель текущего года.