В Керчи обсудили проблемы водоснабжения

Вчера на общественном совете также обсудили проблемы водоснабжения Керчи.

Ранее аварии на водопроводных сетях случались чаще. Директор керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Анзор БОРЛАКОВ рассказал о том, что было сделано в городе по их снижению.

В основном аварии происходят из-за изношенности сетей. Сейчас в Керчи ведётся важная работа по замене 21 километра наиболее аварийных участков компанией «СК Мегаватт». Однако сотрудники данного предприятия на месте работ оставляют разрытые ямы и грязь, таким образом нарушая правила благоустройства города. Кроме того, работы на данный момент приостановлены, так как специалисты решили самовольно заменить чугунные трубы на пластиковые. В итоге получить положительное заключение экспертизы проект не может.

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Заказчиком работ выступает служба капитального строительства Республики Крым. Вопрос уже вышел на уровень Москвы. Разбираться в ситуации будут вышестоящие инстанции, так как денежные средства, выделенные по Федеральной целевой программе, компанией «СК Мегаватт» не освоены.