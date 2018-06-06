Прочь от скуки на всех парусах

Дорогой Друг, приглашаю Тебя на свой День Рождения, который пройдет в стиле пиратской вечеринки для взрослых «Прочь от скуки на всех парусах!». Корабль La Grace отплывает 9 Июня в 19:00, успей запрыгнуть на борт!

В это вечер с Тобой будут самые заядлые пираты — Елена Михайленко и Евгений Пручковский! И конечно, будет чем набить трюмы и промочить горло 😉

Тебя ждет море шампанского, тематические конкурсы, зажигательные танцы, фотосеты от профессионального фотографа и приятные сюрпризы от наших партнеров. Приходи в костюме пирата и получай подарок 🙂

Попутный ветер, набитый сокровищами трюм и никаких серых будней — сплошные приключения! Да, иногда волнительные, но так еще веселее 😉

Наши партнеры:

Кафе «Твоя Веранда»

Местная кухня и чуть больше…

vk.com/tvoyaveranda

facebook.com/tvoyaveranda/

ул. Ленина, 43 Бронь по телефону: +7 978 815 95 16

Гриль-бар INKI

Каждый день мы в мясо!

facebook.com/grillbarinki

vk.com/grillbar_inki

пер. Кооперативный,3 Бронь столов: +7 978 815 95 17

«Вкусно Ем»

Доставка еды

Готовим вкусно, везем мобильно!

http://vkysnoem.com.ru.

https://vk.com/gorodset

Единый телефон доставки +79780609222

Тур-агентство «Релакс»

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ И РОССИИ

Ирина + 7 978 014 41 05

https://vk.com/crimea.relax

Интернет-магазин «Пятая Передача. Керчь»

Автозапчасти и автотовары на всевозможные автомобили. Низкие цены и короткие сроки доставки.

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Фотозоны, Кенди-бар, фотосессии .

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Агентство Недвижимости «ОКриэлт»

Операции с недвижимостью.НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!

Электронная почта ok_rielt@mail.ru

Крым, г Керчь, переулок Кооперативный 8 офис 3

Директор +7(978)818 80 90 Ойкина Вероника Сергеевна

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Сеть кофеен «Гудмен»

Не просто кофе!

Мы рада видеть Вас по адресу: Ул. Борзенко пав.79 А

Ул. Пролетарская пав. 10/59 б

Ул. Свердлова 7

https://vk.com/goodmancoffee

https://www.instagram.com/goodmancafe/

Рок-фестиваль «БОСПОРСКИЕ ВРАТА»

Крепость Керчь, 6-7 июля 2018 г.

Билеты On-line:

https://kerch.kassa24.ru/event/bosporskie-vratahttps://vk.com/app6355760_-144642199

Ищи Нас:

Hotel ‘La Grace’: поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б

Бронь столов: +7 (978) 784 44 26

Бронь номеров: +7(978) 226 55 93

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant/

www.la-grace.com

instagram.com/la_grace_hotel

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