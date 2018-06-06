Дорогой Друг, приглашаю Тебя на свой День Рождения, который пройдет в стиле пиратской вечеринки для взрослых «Прочь от скуки на всех парусах!». Корабль La Grace отплывает 9 Июня в 19:00, успей запрыгнуть на борт!
В это вечер с Тобой будут самые заядлые пираты — Елена Михайленко и Евгений Пручковский! И конечно, будет чем набить трюмы и промочить горло 😉
Тебя ждет море шампанского, тематические конкурсы, зажигательные танцы, фотосеты от профессионального фотографа и приятные сюрпризы от наших партнеров. Приходи в костюме пирата и получай подарок 🙂
Попутный ветер, набитый сокровищами трюм и никаких серых будней — сплошные приключения! Да, иногда волнительные, но так еще веселее 😉
Наши партнеры:
Кафе «Твоя Веранда»
Местная кухня и чуть больше…
vk.com/tvoyaveranda
facebook.com/tvoyaveranda/
ул. Ленина, 43 Бронь по телефону: +7 978 815 95 16
Гриль-бар INKI
Каждый день мы в мясо!
facebook.com/grillbarinki
vk.com/grillbar_inki
пер. Кооперативный,3 Бронь столов: +7 978 815 95 17
«Вкусно Ем»
Доставка еды
Готовим вкусно, везем мобильно!
http://vkysnoem.com.ru.
https://vk.com/gorodset
Единый телефон доставки +79780609222
Тур-агентство «Релакс»
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ И РОССИИ
Ирина + 7 978 014 41 05
https://vk.com/crimea.relax
Интернет-магазин «Пятая Передача. Керчь»
Автозапчасти и автотовары на всевозможные автомобили. Низкие цены и короткие сроки доставки.
Доставка бесплатная. ул. Генерала Петрова, 29-Б, оф. 30,
+7 978 131 22 71
https://vk.com/avtozapchastikerch
Елена Касьянова
Оформление и организация Вашего Праздника
Фотозоны, Кенди-бар, фотосессии .
город Керчь, Крым
+79780658577
https://vk.com/kasianovaelena
Агентство Недвижимости «ОКриэлт»
Операции с недвижимостью.НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!
Электронная почта ok_rielt@mail.ru
Крым, г Керчь, переулок Кооперативный 8 офис 3
Директор +7(978)818 80 90 Ойкина Вероника Сергеевна
https://vk.com/club95521724
Сеть кофеен «Гудмен»
Не просто кофе!
Мы рада видеть Вас по адресу: Ул. Борзенко пав.79 А
Ул. Пролетарская пав. 10/59 б
Ул. Свердлова 7
https://vk.com/goodmancoffee
https://www.instagram.com/goodmancafe/
Рок-фестиваль «БОСПОРСКИЕ ВРАТА»
Крепость Керчь, 6-7 июля 2018 г.
Билеты On-line:
https://kerch.kassa24.ru/event/bosporskie-vratahttps://vk.com/app6355760_-144642199
Ищи Нас:
Hotel ‘La Grace’: поселок Золотое, Казантипский залив, ул. Набережная 1-б
Бронь столов: +7 (978) 784 44 26
Бронь номеров: +7(978) 226 55 93
vk.com/hotel_la_grace
facebook.com/LaGracehotelrestaurant/
www.la-grace.com
instagram.com/la_grace_hotel