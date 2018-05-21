Продается трехкомнатная квартира в Керчи!

Продаю трёхкомнатную газифицированную, утеплённую снаружи квартиру 70 м2, улучшенной планировки, с двумя балконами, на первом этаже девятиэтажного дома.
Город Керчь.
Район Верхний Солнечный.
Кабельное TV
Интернет Wi-FI
В квартире полностью заменена электропроводка.
Пластиковые трубы канализации и водопровода.
Новые алюминиевые радиаторы центрального отопления по 10 секций.
Все счётчики Новые.
Окна металлопластиковые пятикамерный профиль «Rehau», с вентиляционным клапаном и двухкамерными стеклопакетами .
Балконы утеплённые снаружи и остеклённые трёхкамерным профилем «KBE» с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами.
Новая входная дверь.
Домофон в подъезд.
Санузел раздельный, туалет и ванная отремонтированы под ключ, новый кафель, натяжной потолок, установлен бойлер «Zanussi» и электрический полотенцесушитель.
В комнатах, коридоре, кухне и на балконах требуется косметический ремонт.
Инфраструктура:
Детские спортивные площадки,
Школа,
Футбольно-баскетбольно-тенисный корт,
Магазины,
Автобусная остановка,
Автозаправочная станция,
Лес.
Трасса «Таврида» 700 метров от дома.
До «Крымского Моста» и моря 20 минут ходьбы или 5 минут на авто.
До центра города 10 минут на общественном транспорте.
Российские документы в полном порядке, один собственник.
Хорошему покупателю — хороший торг!
Если Вы хотите посмотреть квартиру Звоните договоримся!
С удовольствием отвечу на любые вопросы по телефону: +7 978 710 98 88
Больше фотографий смотрите на Авито: https://www.avito.ru/kerch/kvartiry/3-k_kvartira_70_m_19_et._1712104782