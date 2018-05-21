Продается трехкомнатная квартира в Керчи!

Продаю трёхкомнатную газифицированную, утеплённую снаружи квартиру 70 м2, улучшенной планировки, с двумя балконами, на первом этаже девятиэтажного дома.

Город Керчь.

Район Верхний Солнечный.

Кабельное TV

Интернет Wi-FI

В квартире полностью заменена электропроводка.

Пластиковые трубы канализации и водопровода.

Новые алюминиевые радиаторы центрального отопления по 10 секций.

Все счётчики Новые.

Окна металлопластиковые пятикамерный профиль «Rehau», с вентиляционным клапаном и двухкамерными стеклопакетами .

Балконы утеплённые снаружи и остеклённые трёхкамерным профилем «KBE» с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами.

Новая входная дверь.

Домофон в подъезд.

Санузел раздельный, туалет и ванная отремонтированы под ключ, новый кафель, натяжной потолок, установлен бойлер «Zanussi» и электрический полотенцесушитель.

В комнатах, коридоре, кухне и на балконах требуется косметический ремонт.

Инфраструктура:

Детские спортивные площадки,

Школа,

Футбольно-баскетбольно-тенисный корт,

Магазины,

Автобусная остановка,

Автозаправочная станция,

Лес.

Трасса «Таврида» 700 метров от дома.

До «Крымского Моста» и моря 20 минут ходьбы или 5 минут на авто.

До центра города 10 минут на общественном транспорте.

Российские документы в полном порядке, один собственник.

Хорошему покупателю — хороший торг!

Если Вы хотите посмотреть квартиру Звоните договоримся!

С удовольствием отвечу на любые вопросы по телефону: +7 978 710 98 88

Больше фотографий смотрите на Авито: https://www.avito.ru/kerch/kvartiry/3-k_kvartira_70_m_19_et._1712104782

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