Продал участок в Крыму: украинский посол обвинен в госизмене

Посол Украины в Канаде продал участок в Крыму по российским законам, что было признано украинскими юристами фактом государственной измены. Об этом пишет на своей личной странице в Facebook известный украинский юрист Андрей ПОРТНОВ.

В 2017 году в «оккупированном» Крыму произошла необычная сделка купли-продажи земельного участка в 20 000 кв. м.

«Продавцом выступил Андрей ШЕВЧЕНКО — украинский патриот и Посол Украины в Канаде, а покупателем – парень из российского Башкортостана. В договоре на российском нотариальном бланке указано, что владельцем земли является Андрей ШЕВЧЕНКО, который действует на основании дипломатического паспорта», — пишет украинский юрист.

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От сделки по продаже участка в Сакском районе Крыма украинский дипломат выручил 4 700 000 российских рублей. При этом продавец внес все необходимые кадастровые платежи и задолженности.

«Факт сделки, совершенной в российских рублях и последующее ее оформление является косвенным признанием российской юриспруденции и российских органов на «оккупированной» территории, то есть по сути считается государственной изменой», — говорит Андрей ПОРТНОВ.

Украинский юрист намерен публично обратиться в правоохранительные органы, суды и МИД, для привлечения Андрея ШЕВЧЕНКО к уголовной ответственности, лишения его должности и последующей конфискации имущества.