Продолжается прием работ на конкурс «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»

В Государственном комитете по делам архивов Республики Крым продолжается прием работ на VIII республиканский конкурс творческих работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Прием работ проводится до 15 февраля 2019 года.

Конкурс «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» проходит при поддержке Межрегиональной общественной организации «Русское единство».

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Лучшие работы будут отмечены почетными грамотами, ценными подарками и примут участие во всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Также будут награждены и научные руководители победителей конкурса.

Кроме того, работы участников конкурса будут переданы на хранение в Государственный архив Крыма и станут составной частью архивного фонда Крыма и России.