Продолжается ремонт дороги возле стадиона 50-летия Октября

Возле стадиона имени 50-летия Октября продолжаются ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна.

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КерчьИНФО напоминает, что ремонт дороги возле стадиона уже проводился. Избитую и измученную дорогу возле центрального входа на стадион заасфальтировали.

Ремонт дорожного полотна проходит по всему городу. Так, например, улицу Шлагбаумскую недавно перекрывали строители из АО «ВАД» для ремонта дороги, а на данный момент бригада рабочих проводит замену дорожного полотна на улице Льва Толстого.

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