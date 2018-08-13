Проект «2 месяца жизни с Нимфеей» начнется в скором времени!

Проект «2 месяца жизни с Нимфеей» еще не начался, а восторженные отзывы участниц уже пестрят на просторах интернете!

Очень многие поняли после вчерашней оргвстречи и тренинга с психологом Татьяной Ермаковой, что будет очень и очень непросто производить работу над собой.

Тем не менее, все девочки ждут с огромным нетерпением и волнением начало проекта. А мы для них подготовили немало испытаний, заданий, встреч, тренингов и даже книг по работе с собой.

Смотрите отзывы о вчерашней встрече!

Больше информации о проекте и об участницах смотрите здесь: https://vk.com/nimfea_kerch







Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.