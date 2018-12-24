Проект поста ОВД на автоподходах к Крымскому мосту в Керчи одобрен

Проект стационарного поста органов внутренних дел на автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны республики Крым получил положительное заключение государственной экспертизы и подтвердил достоверность определения сметной стоимости строительства. Строительно-монтажные работы запланированы на 2019 год.

Создание стационарных постов ОВД на подъезде к Крымскому мосту предусмотрено ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь». Заказчиком поста ОВД со стороны Крыма выступает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора (со стороны Краснодарского края – ФКУ Упрдор «Черноморье»).

Проектно-изыскательские работы выполнены в рамках госконтракта, заключенного ФКУ Упрдор «Тамань» с ЗАО «Институт «Трансэкопроект». Государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также оценку достоверности определения сметной стоимости провел Крымский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По итогам экспертизы стоимость строительства определена в 96,346 млн рублей в ценах второго квартала 2018 года. Далее ФКУ Упрдор «Тамань» произведет пересчет затрат с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России на год реализации проекта. После того, как итоговая стоимость будет согласована Федеральным дорожным агентством, Управление проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства поста ОВД.

Читайте: Вдоль «Тавриды» и на подходах к Крымскому мосту поставят инфоцентры для туристов

Предполагается, что общая продолжительность строительства объекта составит в общей сложности 6 месяцев. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года.

Проектная документация предусматривает обустройство территории общей площадью почти 0,77 га в непосредственной близости от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса (км 5 + 300 автоподходах к Крымскому мосту на Керченском полуострове).

Здесь будет построено одноэтажное здание поста ДПС, сооружены площадка с эстакадой для осмотра транспортных средств, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки, созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Кроме того, в рамках реализации проекта пост будет оборудован системой распознавания государственных номеров транспортных средств, сотрудники ДПС получат необходимое специализированное оборудование и будут подключены к сетям связи (радио, телефон, АСУДД, видеонаблюдение и так далее).