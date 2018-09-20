Проект железнодорожного вокзала доработают

В ходе заседания ХV архитектурно-градостроительного совета Республики Крым депутаты во главе с Сергеем АКСЕНОВЫМ отправили проект строительства нового железнодорожного вокзала в Керчи на доработку.

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По предварительным расчетам, проект строительства железнодорожного вокзала решили отправить на доработку из-за заниженного количества принимаемых ежедневно поездов.

«Исходя из текущего технического задания, ожидается, что вокзал будет обслуживать до 15 пар поездов в сутки. Считаю данную цифру заниженной. Мы ожидаем прибытие на Керченский вокзал более 30 пар поездов вне туристического сезона после строительства железнодорожного перехода Керченского моста. Более того, количество поездов может увеличиться в туристический сезон. В этой связи предложил пересмотреть существующее техническое задание и скорректировать данный вопрос» — написал Сергей АКСЕНОВ на своей странице в Facebook.