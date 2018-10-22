Проект зонирования новой набережной Керчи отклонен (ВИДЕО)

В ходе публичных слушаний по проекту новой набережной в Керчи было принято решение отклонить проект архитекторов «Свечения».

В рамках публичных слушаний по проекту межевания территории реконструкции городской набережной керчанам показали проект будущей зоны отдыха.

Главный вопрос — зонирование набережной. По проекту от архитекторов набережную разбили на зоны — детская, молодежная, историческая, концертная и прогулочная.

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За то, чтобы рекомендовать Администрации города не утверждать проект планировки и проект межевания территории по реконструкции объекта «Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь» проголосовало подавляющее большинство.

У фирмы «Свечение» будет возможность доработать проект с учетом рекомендаций.

За подробностями реконструкции набережной следите на КерчьИНФО.

Проект реконструкции набережной в Керчи

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