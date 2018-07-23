Программа Трейд-ин для автомобилей с ПТС 2018 года

Программа Трейд-ин – это максимально удобный и быстрый способ обменять подержанный автомобиль на новый. Вам не нужно задумываться о реализации автомобиля, эту задачу на себя возьмут специалисты дилерского центра LADA в Новороссийске. Кроме того, участники программы Трейд-ин получают преимущество в виде выгоды на покупку нового автомобиля LADA Granta или LADA XRAY с выгодой до 50 000 руб.

Перечень документов покупателя:

Паспорт гражданина РФ, владельца автомобиля.

Оригинал ПТС, подтверждающий срок владения автомобилем ( не менее 6 месяцев ).

). Оригинал «Свидетельства о регистрации транспортного средства».

Копия паспорта транспортного средства БУ автомобиля с записью о переходе права собственности покупателю.

Документ выдан органами ГИБДД о регистрации БУ автомобиля за данным потребителем (КУТС либо справка, либо копия ПТС заверенная оригинальной печатью уполномоченного органа ГИБДД, либо копия ПТС заверенная нотариально).

Будем рады встрече с Вами по адресу:

гор. Новороссийск, ул. Видова, 147

Ежедневно с 9:00 до 20:00 ч.

Ответим на любые вопросы по телефону:

8 (8617) 77-70-77

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