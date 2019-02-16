Прогулка по Москве: 16 километров лучших воспоминаний

Это Блог Москвички в Крыму. Давненько я не писала, но сегодня у меня для вас есть очень (надеюсь) полезная информация.

В середине января у меня рабочая поездка совпала с личными делами, поэтому у меня было несколько дней, чтобы получить культурную дозу в столице. Я не любитель шоппинга и торговых центров, поэтому пост будет о моих самых любимых пешеходных маршрутах по центру Москвы .

От своих крымских друзей я слушала о том, как они поехали в Москву и не знали куда идти, поэтому с трудом нашли Красную Площадь и …Москва-сити. Я ,как человек, проживший большую часть жизни в столице на Красной площади была всего несколько раз:

  • в 197 году;
  • примерно в 2000 проходили мимо на экскурсию с классом в Оружейную палату;
  • в 2009 с друзьями решили выпить шампанское на Красной площади (полиция же не оштрафует меня через 10лет?);
  • пару раз привозила друзей из других стран.

Всё!

Итак, один из вариантов моих пешеходных маршрутов в центре Москвы:

Старт: метро Павелецкая

Улица Валовая до пересечения с Пятницкой, направо по Пятницкой (одна из моих самых любимых улиц) до пересечения с Климентовским переулком, налево по Климентовскому пер., далее Ордынский туп. или Большой Толмачевский пер., доходим до Третьяковской галереи, Лаврушинский переулок.

В этот раз я шла конкретно на Куинджи (да, того самого, чью картину украли ), а вообще — это одна из лучших Мировых галерей, соответственно, там висят и полотна великих художников, и много разных экспозиций, как постоянных, так и временных. Все можно посмотреть на официальном сайте Третьяковской галереи. о

Обращайте внимание, в каком корпусе интересное для вас, т.к. корпусов несколько! Также можно приобрести электронные билеты (не на все выставки).

После Третьяковской галереи я обычно возвращаюсь по переулку обратно на Большую Ордынку.

По Б. Ордынке двигаемся в сторону Кадашёвской набережной. Поворачиваем налево и идём вдоль Москва-реки до Большого Каменного Моста. Поворачиваем на мост и идём до Боровицкой площади. Чуть раньше с моста я сворачиваю на Кремлевскую набережную и иду до Большого Москворецкого Моста. Перед ним поворачиваем налево и вот оно!

Васильевский спуск, Красная Площадь, Гум, Гум-каток (тот самый, что у всех на фото), огоньки. Пройдя Красную Площадь насквозь (по левой стороне Дедушка Ленин), упираемся в Исторический музей. По правую руку от него начинается Никольская улица, та самая, которая мелькала во всех новостях во время ЧМ-2018. Можно прогуляться по ней, можно пройти за музей, слева от него — на Манежную площадь и потом свернуть налево в Александровский сад, но я обычно перехожу Манежку, затем Моховую и выхожу на Тверскую улицу.

По улице Тверской идём аж до Тверского бульвара и Пушкинской площади. Далее по Тверскому бульвару или вперёд по Тверской до м. Маяковская (тут я пошла на спектакль в Московский Театр Юного Зрителя).

У меня данный маршрут, с учетом посещения Третьяковской Галереи и обеда в Тануки (сеть японских ресторанов) с остановками, чтобы сделать фотографии, средним шагом, занял 10 часов с 9 утра до 19 вечера.

Второй любимый маршрут, который я успела пройти — напишу в след посте.

Итого: Третьяковской галерея, Театр, 22,5 тыс шагов (16,5 км).

М.Павлецкая — Валовая — Пятницкая — Климентовский переулок — Ордынский туп. — Лаврушенский переулок — Большая Ордынка — Кадашевская набережная — Большой Каменный Мост — Кремлевская Набережная — Васильевский спуск — Красная Площадь — Никольская — Манежная площадь — Тверская Улица — м.Пушкинская/Тверская/Маяковская.

P.s. По пути будем много заведений со средним чеком от 500 руб до 10000. Смотрите цены, чтобы не пить среднестатистический капучино, например, за 450 рублей!

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