Керченская прокуратура добилась через суд установки безопасного пешеходного перехода для слепых

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления дорожной деятельности.

Установлено, что расположенный по улице Кокорина наземный нерегулируемый пешеходный переход, которым пользуются слабовидящие граждане, не отвечает требованиям безопасности. Так, переход не оборудован светофором, и соответственно, отсутствует звуковое сопровождение светового сигнала светофора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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«Ввиду наличия угрозы жизни и здоровью слабовидящих граждан прокурор города обратился с иском в суд о понуждении местной администрации оборудовать пешеходным переходом участок проезжей части дороги, ежедневно пересекаемый сотней человек с нарушением функций зрения», — рассказали в пресс-службе.

Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, обязав орган местного самоуправления принять необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности слабовидящих пешеходов.

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