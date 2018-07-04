Прокуратура Керчи проверила деятельность ООО «Городская управляющая компания № 1»

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома № 126 по улице Орджоникидзе о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в квартиры на верхних этажах дома вода подавалась под очень низким давлением. Причиной тому являлось ненадлежащее состояние труб холодного водоснабжения, однако обращения жильцов об их замене в управляющую компанию – ООО «Городская управляющая компания № 1», результата не давали.

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В связи с нарушениями при управлении многоквартирным домом, которое не обеспечивало качественное предоставление коммунальных услуг гражданам прокуратура города организовала проверку.

По итогам проверки нарушения устранены, права жильцов восстановлены.

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