Прокуратура Керчи заставила отремонтировать крышу

Жительница Керчи обратилась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию.

В многоквартирном доме № 77 по улице Кирова начала протекать кровля. Жители многоэтажки неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой устранить протечку. Но организация ООО «Рембытсервис» не реагировала на жалобы жильцов.

Одна из жительниц дома написала в прокуратуру заявление о ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компанией.

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Прокуратура провела проверку по обращению керчанки. В результате, в адрес директора ООО «Рембытсервис» было вынесено представление в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания.

На данный момент выявленные нарушения устранены, кровля дома отремонтирована.

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