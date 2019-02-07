По требованию прокурора Керчи отремонтируют дорогу к детскому саду

Прокурор города направил в суд иск о понуждении администрации города Керчи произвести ремонт дорожного покрытия, ведущего к детскому саду № 66 «Парус». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Керчи.

В средствах массовой информации появились сообщения о ненадлежащем состоянии дороги по переулку Междугороднему. Эта дорога ведет к детскому саду № 66 «Парус», и является единственным подходом к нему.

В ходе прокурорской проверки установлено, что на указанном участке полностью разрушено покрытие, из-за чего дорога вся изрыта ямами, и проезд на ней затруднен. Такое состояние дороги создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, которые ежедневно проходят по ней к детскому саду.

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Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокуратура направила исковое заявление в суд. Согласно иску, городская администрация должна произвести ремонт дорожного покрытия на указанном участке.

Сейчас рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что ранее во исполнения решения суда по иску прокурора Керчи была отремонтирована дорога по улице Марата, ведущая к детсаду «Дельфин».