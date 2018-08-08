Прокуратура организовала расследование факта незаконной вырубки деревьев в Керчи

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жильцов домов по бульвару Пионеров о законности вырубки зеленых насаждений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, установлено, что 12 деревьев уничтожены без получения необходимых разрешительных документов на спиливание, срубание или срезание. Ущерб, причинённый городу, составляет свыше 50 тысяч рублей.

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Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело пп. «а», «г» ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в значительном размере). Проводится расследование.

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