Прокуратура потребовала убрать мусорные баки в центре Керчи (ВИДЕО)

Место размещения баков было несанкционированным и могли стать причиной техногенной аварии.

Прокуратурой города по поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований законодательства о соблюдении режима охранных зон газопроводов на территории г. Керчи, в ходе которой установлено в охранной зоне газораспределительной системы по адресу: г. Керчь, ул. Советская, д. 15, расположены контейнерные баки для сбора отходов производства и потребления. В адрес управляющей компании внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого указанные контейнерные баки демонтированы.

В ходе обследования места размещения несанкционированных отходов совместно со специалистами управления муниципального контроля администрации города выявлены отходы, имеющие идентифицирующие признаки субъектов хозяйствующей деятельности, которые осуществляли складирование отходов в неустановленном для этих целей месте.

В адрес 5 руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, внесены представления об устранении нарушений требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления.

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Также, в ходе проверки сотрудниками управления муниципального контроля администрации города составлено 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 3.11 Закона Республики Крым от

25.06.2015 № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, несанкционированное место размещения отходов ликвидировано. Вместе с тем, прокуратурой города в адрес директора ГУП РК «Крымгазсети» направлена информация о необходимости ограждения газораспределительной системы по периметру охранной зоны в целях сохранности газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

По результатам рассмотрения информации, должностными лицами ГУП РК «Крымгазсети» газораспределительная система ограждена по периметру.

Старший помощник прокурора И.А. Зинюк

Прокуратура потребовала убрать мусорные баки в центре Керчи