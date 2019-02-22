Прокуратура предлагает крымчанам оценить систему здравоохранения

Прокуратура Республики Крым в рамках проверки системы здравоохранения на полуострове организовало интернет-опрос для исследования общественного мнения о процессах, происходящих в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку исполнения органами государственной власти республики и местного самоуправления, лечебными организациями законодательства об охране здоровья граждан. Также будут исследованы вопросы оказания качественной и своевременной медицинской помощи, ее доступности, платных медицинских услуг, и проверена эффективность реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения».

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Одним из показателей, характеризующих качество оказываемых услуг, является степень удовлетворенности потребителей. В связи с этим, прокуратура РК приглашает крымчан принять участие в интернет-опросе, размещенном на официальной странице прокуратуры по адресу: http://rkproc.ru/ru/content/opros-kachestvo-medicinskoy-pomoshchi .