Прокуратура заинтересовалась незаконным пользованием имущества керченского автовокзала

В результате новой проверки, прокуратура выявила факт незаконного использования имущества автовокзала «Керчь». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Крым.

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«Так, ГУП РК «Крымавтотранс» без соблюдения конкурсной процедуры передачи собственности в аренду (пользование) и в отсутствие соответствующего согласия профильного министерства передало в пользование коммерческим структурам помещения площадью 180 кв. м. Незаконная передача государственного имущества привела к ограничению конкуренции и недопоступлению денежных средств в бюджет республики», — сообщили в ведомстве.

Заместителем прокурора Республики Крым было предъявлено исковое заявление в Арбитражный суд РК «о признании соглашений с пользователями имущества недействительными и применении последствий недействительности сделки в виде возврата помещений».

На данный момент исковое требования прокуратуры удовлетворены. Помещение уже возвращено собственнику.

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