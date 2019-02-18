Прокурорская проверка: добыча шламов в Керчи – незаконна и небезопасна (ВИДЕО)

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выявили многочисленные нарушения по вопросу добычи шламов из Верхне-Чурбашского хвостохранилища.

Эти сведения содержатся в ответе надзорного ведомства в ответ на обращение граждан по вопросу законности пользования недрами на керченской территории. Об этом сообщает известный крымский журналист и блоггер Михаил ДНЕПРОВСКИЙ на сайте Радио Эхо Москвы.

Добыча шламов из Верхне-Чурбашского техногенного месторождения железных руд началась весной 2018. Работы проводились организацией ООО «НПП «Геотехника-Керчь», согласно выданной им лицензии на вскрытие хранилищ промышленных отходов и добычу токсичного ископаемого.

Проводимые работы получили широкий общественный резонанс и не встретили поддержки среди жителей Керчи и Ленинского района. На основании этого Росприроднадзор и сотрудники прокуратуры провели проверку и выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности организации ООО «НПП «Геотехника-Керчь».

«Нарушения выявлены в части пылеподавления при разработке месторождения, что послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ в отношении ООО «НПП «Геотехника-Керчь», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Помимо этого, были выявлены нарушения законодательства при обращении с отходами, не предусмотренной лицензией на пользование недрами.

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По результатам проведенной Прокуратурой Керчи проверки также был установлен факт принятия незаконного нормативного-правового акта керченской городской администрацией.

В мае 2018 администрация Керчи утвердила схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и определила категория и вид разрешенного использования участка земли. Этот земельный участок впоследствии был передан организации ООО «НПП «Геотехника-Керчь»

Но прокурорская проверка установила, что правоустанавливающие документы на осуществление деятельности по недроиспользованию в горадминистрации отсутствуют.

«По результатам проверки Керченской прокуратурой внесено представление главе администрации города предоставление об устранении земельного законодательства и внесен протест на незаконный нормативно-правовой акт», — говорится в письме Прокуратуры.

В Прокуратуру Крыма направлен проект устранения установленных нарушений, в том числе признания недействительной ранее выданной лицензии на пользование недрами.

С оригиналами писем Прокуратуры города Керчи и Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры можно ознакомиться на страничке блоггера ДНЕПРОВСКОГО на сайте РАДИО ЭХО МОСКВЫ.

Журналисты КерчьИНФО сделали аэросъемку места, где ведется незаконная добыча шламов. Как видно, добыча песка перемещается все ближе к городскому пляжу, по границам канала уничтожена практически вся растительность, а в некоторых местах вода практические вплотную прилегает к дороге на горпляж.

Прокурорская проверка: добыча шламов в Керчи – незаконна и небезопасна (ВИДЕО)