Пролет Крымского моста рухнул в Керченский пролив (ВИДЕО)

На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье.

Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.

Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролётное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролётного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток.

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Нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года — к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию — декабрь 2019 года.

В настоящее время на участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины.

Строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Пролет Крымского моста рухнул в воду

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