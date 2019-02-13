Пропавшую в Крыму девочку вернули домой

Полицейские нашли 12-летнюю «беглянку», накануне объявленную в розыск правоохранительными органами Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Из дома девочка ушла вечером 11 февраля, и с тех пор не выходила на связь с родителями. Ориентировка на розыск 12-летнего подростка была размещена в СМИ и соцсетях.

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Двое суток полицейские обследовали вероятные места нахождения ребенка, показывали прохожим фото разыскиваемой, обращались к горожанам с просьбой сообщить в органы МВД, если увидят подростка.

В конце концов в одном из санаториев Ялты охранник узнал девочку по фото, о чем и сообщил в полицию.

В настоящее время девочка возвращена родителям.