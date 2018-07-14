Прошел запуск турбин на Сакской ТЭЦ

Запуск турбин в рамках этапа пусконаладочных работ прошел на Сакской ТЭЦ. Об этом стало известно от телеканала «Слово города ТВ» города Саки.

«Станция гасится, может выйти на режим в течение до 6-9 часов, на полный режим 120 мегаватт вместе с котлами утилизации. Таких станций на сегодняшний день в России нет», – рассказал исполнительный директор АО «КрымТЭЦ» Феликс КОПЫШЕВСКИЙ.

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Весь процесс работы является автоматизированным, а ряд показателей турбин отрабатывается в режиме горячего пуска и работы на холостом ходу. Сначала специалисты ТЭЦ запускают турбины по очереди, потом все вместе. Это делается для полной синхронизации их работы и ввода в работу открытого распределительного устройства. Все работы проходят в плановом режиме.

После того как ТЭЦ получит разрешение на работу в сети, она выйдет 72-часовые испытания и подтверждение характеристик уже работающего оборудования.

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