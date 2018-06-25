Прощай, школа: выпускной в гимназии Короленко

Вчера в Керчи со школой и детством попрощались учащиеся гимназии №2 им. В.Г. Короленко. Торжественная часть выпускного вечера прошла в городском культурном центре им. Ю.Богатикова.

На выпускном ученикам школы-гимназии вручили аттестаты о среднем образовании. Те ребята, которые окончили школу с отличием, получили золотые медали — таких оказалось пятеро.

Мероприятие прошло в шуточной форме, где для каждого из учащихся была выбрана роль из известных кинофильмов, сериалов и даже шоу.

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Поддержать выпускников пришли родители, родственники и друзья.

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