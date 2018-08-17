Прошла проверка качества морской воды в Крыму

С целью обеспечения контроля качества и безопасности морской воды в местах водопользования населения в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» проводится мониторинг в установленных контрольных точках. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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По состоянию на 17 августа 2018 года лабораториями центра Гигиены и Эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе было исследовано 4741 проб морской воды на микробиологические показатели, из которых 53 пробы или 1,11% не отвечали требованиям.

На санитарно-химические показатели исследовано 3936 проб морской воды, из которых 1 проба не отвечала требованиям нормативов.

Все из 1559 исследованных на паразитологические показатели проб отвечали требования санитарных норм.

По всем нестандартным пробам морской воды были проведены повторные исследования.

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