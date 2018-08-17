Прошла проверка качества морской воды в Крыму

С целью обеспечения контроля качества и безопасности морской воды в местах водопользования населения в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» проводится мониторинг в установленных контрольных точках. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читайте: На азовском побережье массовая гибель осетров и дельфинов
По состоянию на 17 августа 2018 года лабораториями центра Гигиены и Эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе было исследовано 4741 проб морской воды на микробиологические показатели, из которых 53 пробы или 1,11% не отвечали требованиям.
На санитарно-химические показатели исследовано 3936 проб морской воды, из которых 1 проба не отвечала требованиям нормативов.
Все из 1559 исследованных на паразитологические показатели проб отвечали требования санитарных норм.
По всем нестандартным пробам морской воды были проведены повторные исследования.