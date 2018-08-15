Прошла проверка керченских школ перед новым учебным годом

Сегодня прошла проверка школ Керчи перед новым учебным годом. Она проводилась властями города и региона.

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Подробнее о мероприятии команде КерчьИНФО рассказала начальник казенного муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию органов местного самоуправления» Щербула Лариса Викторовна:

«Это не первый, но расширенный рейд по школам Керчи. Секретарь Керченского местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Масюткин совместно с главой администрации Сергеем Бороздиным, депутатами государственного совета Крыма Ириной Черненко, Александром Котовским, председателем общественного совета Керчи Маей Хужиной и начальником образования Керчи продолжают осмотр школ перед началом учебного года».

У проверяющих замечаний по поводу школ не оказалось, однако негодование вызвало отсутствие пешеходных переходов возле некоторых школ. Все подъездные пути к учреждениям глава администрации поручил привести в порядок до 25 августа.

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