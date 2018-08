Прошли еще два сеанса песочной терапии для участниц конкурса красоты «Queen of the season»

В рамках конкурса красоты «Queen and princess of the season 2018», организованного скаутинговым агентством SMG и информационным порталом КерчьИНФО маленькие принцессы и юные королевы побывали в гостях у психолога Ольги ГЛОТОВОЙ на сеансе песочной терапии.

Маленькие принцессы увлеченно работали с песком, тем самым создавая песочные картины невероятной красоты, которые были наполнены глубоким смыслом.

Юные королевы в свою очередь окунулись в свой внутренний мир и смогли взглянуть на него со стороны. Это в первую очередь показало им, что для них на данный момент действительно важно и над чем нужно еще кропотливо работать и стремиться.

КерчьИНФО напоминает, что конкурс красоты «Queen and princess of the season 2018» близится к своему завершению! Уже сегодня, ровно в 23:00 завершится голосование по конкурсу на нашем сайте.

Проголосовать:

Генеральным спонсором масштабного конкурса красоты выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.