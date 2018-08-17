Прошло очередное заседание Общественного совета Керчи

Вчера прошла встреча участников заседания Общественного совета города Керчи с жителями улицы Рыбаков.
На улице Рыбаков прошёл ряд мероприятий, а также были установлены лежачие полицейские и дорожные знаки, ограничивающие скорость. В рамках заседания капитально отремонтированы улицы Буденного и Ворошилова, которые снимают нагрузку транспортного потока с улицы Рыбаков.
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Управлением жилищно-коммунального хозяйства еще не принят проект организации дорожного движения по улице, поэтому принято решение создать общественную комиссию, в которую, помимо жильцов, войдут представители городского совета, администрации, общественного совета, всех основных служб города.
Следующее заседание совета пройдет 23 августа и будет посвящено проблемам медицины Керчи.