Прошло очередное заседание Общественного совета Керчи

Вчера прошла встреча участников заседания Общественного совета города Керчи с жителями улицы Рыбаков.

На улице Рыбаков прошёл ряд мероприятий, а также были установлены лежачие полицейские и дорожные знаки, ограничивающие скорость. В рамках заседания капитально отремонтированы улицы Буденного и Ворошилова, которые снимают нагрузку транспортного потока с улицы Рыбаков.

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Управлением жилищно-коммунального хозяйства еще не принят проект организации дорожного движения по улице, поэтому принято решение создать общественную комиссию, в которую, помимо жильцов, войдут представители городского совета, администрации, общественного совета, всех основных служб города.

Следующее заседание совета пройдет 23 августа и будет посвящено проблемам медицины Керчи.

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