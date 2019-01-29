Проверка на «КЕРЧЬГОРТРАНСЕ»: НЕФАЗы в аварийном состоянии

В связи с сегодняшним проведением проверки на Керченском предприятии МУП «КЕРЧЬГОРТРАНС» в городе возникло много тревожных слухов и толков. Что на самом деле происходит на предприятии?

Сложившуюся ситуацию комментирует глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

«На сегодняшний день предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации. Несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживания транспорта привело к их аварийному состоянию. Применение несоответствующих технических жидкостей (воды вместо антифриза) спровоцировало усиленную коррозию агрегатов, из-за чего большая половина НЕФАЗов получило серьезные неисправности и были выведены из эксплуатации», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

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Глава администрации сообщает, что месяц назад лично посещал предприятие и убедился, что ряд автобусов попросту разукомплектованы, при этом местонахождение снятых агрегатов и узлов оставалось неизвестным.

В связи со сложившейся ситуацией администрация Керчи направила обращения в адрес Главы Крыма Сергея АКСЁНОВА, зампредседателя Совмина РК Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО, в Министерство транспорта РК, в ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС», а также в правоохранительные органы и прокуратуру.

Силовые структуры приняли соответствующие меры и на данный момент ведут проверку на предприятии. Помимо силовых ведомств на месте работает контрольно-счетная комиссия города и Государственная транспортная лизинговая компания, которая предоставила предприятию автобусы.

«Мы ждем результатов проверки, то есть оценки состояния автопарка, в соответствии с которыми будут определены последующие действия. В данный момент задача правоохранительных органов выявить и привлечь к ответственности виноватых лиц», — отметил Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации просит жителей города сохранять спокойствие и сообщает, что работа предприятия осуществляется в штатном режиме – все исправные автобусы находятся на маршрутах и обслуживают город.