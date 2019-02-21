Провокаций не будет: корабли НАТО вошли в Черное море – ЧФ в ответ провел учения

Накануне стало известно, что боевые корабли НАТО вошли в воды Черного моря для прохождения военных учений. Черноморский флот провел внезапную проверку боевой готовности противодиверсионных сил.

«Корабли НАТО в составе второй постоянной противоминной группы находятся в Черном море в рамках проведения учений «Посейдон». Военные суда прибыли сюда в рамках задач по «проведению первого патрулирования НАТО в Черном море в 2019 году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенное морское командование НАТО.

Группа боевых кораблей состоит из флагманского немецкого корабля и трёх минных тральщиков.

«Все учения, которые пытаются проводить корабли НАТО вблизи крымских берегов, ничто иное, как провокация. Им нужно держаться от Крыма подальше. Провокаций никто не допустит», — прокомментировал ситуацию глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий ГЕМПЕЛЬ.

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Сегодня военнослужащие Черноморского флота провели внезапную проверку боевой готовности отрядов по противодействию диверсионным силам и средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Экипаж противодиверсионного катера «Грачонок» провели обследование назначенного участка акватории в Севастопольской бухте с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ и выполнили осмотр подводной части кораблей.

Юрий ГЕМПЕЛЬ ранее отметил, что Россия отслеживает все военные учения и передвижения иностранных сил у своих границ.