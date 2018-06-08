Прямая линия с Владимиром ПУТИНЫМ: комментарии главы Крыма

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщает о том, что вместе со всей страной с большим интересом смотрел «Прямую линию с Владимиром Путиным».

Чиновник пишет, что прямая линия — это одно из важных общественно-политических событий года. Это возможность услышать голос страны, понять, что беспокоит общество, почувствовать настроение миллионов людей.

«В прямом и открытом разговоре главы государства с народом были подняты самые острые социально-экономические вопросы. Они актуальны для всех регионов России, в том числе и Крыма. Это проблемы уровня жизни и доходов населения, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и образования, вопросы экологии, роста цен на товары, в том числе на бензин», — пишет Сергей АКСЁНОВ.

Одна из остросоциальных проблем, волнующих жителей полуострова, — ценообразование на продукты питания и непродовольственные товары. Подобный вопрос президенту задал керчанин.

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По словам Владимира ПУТИНА, это проблема не только Крыма, но и других регионов России. И одна из причин завышенных цен — отсутствие должной конкуренции на рынке.

«Что касается дорожного строительства. Из резервного фонда Президента выделено 4,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт дорог Крыма, из республиканского бюджета предусмотрено 2,9 млрд. Этого явно недостаточно для нашей республики. Кроме того, особые климатические условия Крыма — количество периодов замерзания-оттаивания — негативно влияют на эксплуатацию и сохранение дорожного полотна и требуют затратных технологических решений», — пишет глава Крыма.

Совет министров будет поднимать этот вопрос финансирования и строительства дорог на федеральном уровне.

«Я систематически докладываю Владимиру Владимировичу информацию о ситуации в регионе», — дополняет Сергей АКСЁНОВ.

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