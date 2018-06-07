Прямая трансляция с ПУТИНЫМ: цены на бензин больше не вырастут

Одним из самых острых вопросов сегодняшней Прямой линии с президентом РФ стал небывалый рост цен на автомобильное топливо. Об этом было заявлено еще на старте прямой трансляции, а уже через 25 минут после ее начала вопрос про бензин прозвучал от жителя Санкт-Петербурга.

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Алексей КАРАВАЕВ, дальнобойщик из культурной столицы России, обратился к президенту с видео-вопросом:

«Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как долго еще будут расти цены на топливо? 45 рублей литр солярки — сколько ж можно это терпеть?! Ну невозможно же, остановите как-то это! Вся страна за Вас проголосовала, а вы не можете остановить цены…»

Президент согласился с петербуржцем в том, что это недопустимо и неправильно, и объяснил, с чем связана сложившаяся ситуация. В результате пересмотра некоторых налоговых мер у нефтяников появился стимул к вывозу нефти за границу. Международные цены на сырье поднялись, что повлекло за собой их рост и на нашем российском рынке.

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Однако затем ПУТИН отметил, что ряд мер уже принят. Правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо и отменило планировавшееся ранее дальнейшее их повышение. По мнению президента, к осени 2018 года ситуация должна стабилизироваться окончательно, если соответствующие органы власти «не будут смотреть на ситуацию сквозь пальцы».

«Действительно, в мае был зафиксирован высокий рост цен на топливо, но на данный момент рост остановлен. Правительством еще в мае был принят ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на оптовом рынке и автозаправочных станциях», — прокомментировал ответ главы государства министр энергетики РФ Александр НОВАК.

Россиянам пообещали больше не повышать цены на бензин и дизель и увеличить объем производства топлива для внутреннего рынка России, чтобы в стране не возникло дефицита. Сам же Владимир Владимирович заверил зрителей, что будет контролировать этот вопрос, и вместе с ведущими оценил новый интернет-мем с президентом и его желтой LADA Kalina у бензоколонки в главной роли.

Фото из сети

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