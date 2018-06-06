«Пушкинские чтения»: праздник в центре Керчи

В городе продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка (Пушкинскому дню).

Так, сейчас на ступенях театра им. А.С. Пушкина проходит праздничный концерт «Пушкинские чтения». На импровизированную сцену выходит талантливая молодежь Керчи, которая делится своим творчеством со зрителями.

Так, для керчан и гостей города с хореографической композицией выступил коллектив «Ритм», отрывок из произведения А.С. Пушкина прочитала художественный руководитель ДК «Корабел» Мария ИОВЧЕВА, также на сцену вышли воспитанницы театра мод «Афродита».

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Настоящей изюминкой мероприятия стало выступление юных керчан, устроивших мини-спектакль на сцене. Воспитанники Елены ХОЛОДОВОЙ читали отрывки из различных произведений А.С. Пушкина.

Концерт продолжается.

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