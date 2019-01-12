Путешествие в Крым: 5 основных правил

Крымский полуостров полюбился многим, особенно после открытия моста. Ведь это прекрасная возможность сэкономить и в то же время посмотреть на красоту моря.

Изучив лучшие советы и правила можно спокойно и радостно собираться в путь.

Пять основных правил путешествия в Крым:

1. Правильно подберите транспорт

Для любителей путешествий это не проблема. Наиболее выгодный вариант, при условии финансовой возможности, поездка на собственном автотранспорте. Ведь он дает преимущество не только во времени, но и в удобстве, широты выбора вариантов отдыха и т.д.

Единственным, нюансом становится расчет затрат. Эта немаловажная составляющая способна выбить из колеи и придать путешествию мрачную ноту. Для тех, кто не имеет прав и машины, хорошим вариантом станет перелет. Один или два дня и Крымские просторы открыты для взора.

Если есть боязнь высоты, то открытый не так давно РЖД наземный маршрут позволит продемонстрировать прелесть здешних мест. Для российских туристов никакой визы и заграничного паспорта не нужно.

2. Не бойтесь остаться без жилья

Самым продуманным вариантом станет бронирование домика или квартиры. Но нет причины расстраиваться, если это не получилось. Здесь спокойно можно после приезда найти свободные апартаменты для туристов. Комнату, квартиру или даже целую виллу, – все это готовы предоставить местные жители за достойную арендную плату.

Конечно, в период летнего сезона цены подпрыгивают в два раза, но в майский месяц можно прекрасно насладиться жарким солнцем и выгодно снять хорошее жилье. Так что, с выбором периода отдыха тоже стоит подумать.

3. Постройте маршрут

От этого параметра зависит качество и настроение всего отдыха. Можно выбрать одно место и насладиться им, а можно подобрать несколько курортов и замечательно попутешествовать. В любом случае, везде есть что посмотреть и чему удивиться.

В Ялте с условием хорошего финансирования отдых будет активный: тусовки, всякого рода мероприятия, комфортабельность.

Если денежный вопрос тоже имеет место в параметрах отдыха, то Алупка примет и покажет свою красоту и доступность.

Евпатория подойдет тем, у кого есть детки.

Если же есть личный автомобиль, то тихие и умиротворяющие поселки неподалеку от просторных пляжей подойдут: Ливадия, Симеиз, Форос и так далее.

4. Все вкусно и красиво!

С питанием в Крымских местах все тоже отлично. Европейская, татарская, домашняя кухни в изобилии представлены в меню.

Конечно же, в таких местах отдыха часто хочется заказать рыбные и морские деликатесы. И здесь они тоже есть и в огромном количестве. Мидии, скумбрия, барабулька, ставриды и много-много других морских и речных обитателей.

Кстати, и с питьем нет проблем, несмотря на то, что вещают украинские каналы об отсутствии питьевой воды на Крымском полуострове.

5. Запасайтесь наличкой

Так как не все места еще подготовлены для активного отдыха туристов, то во многих местах (даже кафе и рестораны)не могут рассчитать посетителей по картам оплаты. Поэтому запасаться наличными нужно сразу, в начале путешествия. Нужного отделения банка можно просто не найти, а оплачивать комиссию присутствующего отделения готовы не все.

ак бы ни было, отдых в Крыму завораживает. Просторные пляжи, красивый закат, теплый прием. Готовясь к любому путешествию, надо изучить особенности местной культуры и правила поведения.