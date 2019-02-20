Путин: Крымский мост даст возможность мощно развивать Крым и Севастополь

Железнодорожное движение по Крымскому мосту даст мощный импульс развитию Республики Крым и Севастополя. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир ПУТИН.

«В этом году начнется движение по железнодорожному мосту, что даст мощный импульс развитию Крыма и Севастополя. Кстати, спасибо мостостроителям и железнодорожникам: уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к транспортной развязке на Кавказском побережье», – сказал ПУТИН.

Президент упомянул, что полностью начнет функционировать дорога Москва — Санкт-Петербург, это создаст новые возможности для бизнеса. Более 60 аэропортов будут реконструированы за шесть лет. Кроме того, строятся международные аэропортные комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске.

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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.