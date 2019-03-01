Путин намерен посетить подстанцию около Крымского моста

На торжественное открытие президента пригласил глава ПАО «Россети» Павел ЛИВИНСКИЙ.

Владимир ПУТИН не исключил, что посетит церемонию открытия подстанции «Порт», которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную тягу для Крымского моста и порта Тамань. ТАСС сообщает, что об этом он заявил на встрече с главой ПАО «Россети» Павлом ЛИВИНСКИМ.

«Знаю об этих планах, об этой стройке. Постараюсь посмотреть на месте», — сказал глава государства.

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ЛИВИНСКИЙ во время встречи пригласил ПУТИНА на торжественное открытие подстанции, назвав ее «системообразующим объектом на юге России мощностью 432 МВ·А».

«Подстанция, действительно, как игрушка, современная, тоже полностью на базе цифрового управления», — подчеркнул глава компании.