Пьяные строители в Керчи угрожают людям расправой: талант не пропьешь

Керчанину угрожали расправой пьяные строители.

Вчера керчане заметили, что возле супермаркета по улице Ворошилова начались строительные работы. Пока не известно что строят, но уже есть первые «жертвы» — под вырубку попали около 20 видов деревьев и кустарников живописного уголка. Это вызвало возмущение у жителей микрорайона.

Журналист КерчьИНФО отправился на место проводимых работ, чтобы узнать подробности и сделать фоторепортаж. Один из рабочих стал угрожать корреспонденту расправой, «хвастаясь» опытом убивать людей. При этом мужчины распивали алкоголь на рабочем месте.

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Как сообщают свидетели, через некоторое время между рабочими завязалась драка.

Так, заказчик строительства, очевидно, решил сэкономить на рабочей силе. Компетентность «рабочей бригады» не стала препятствием для трудоустройства, как говорят: «Талант не пропьешь».

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