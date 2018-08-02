Пять часов керчане были без света из-за ДТП

Сегодня ночью керчане почти на пять часов остались без света. Об этом РИА Новости Крым узнали из оперативной информации ГУП РК «Крымэнего».

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Сегодня ночью в 00:53 автомобиль сбил железобетонную опору №30. В результате данного происшествия возникли перебои с подачей электроэнергии. Только к пяти часам утра ремонтные работы были завершены, и подача электроснабжения восстановилась.

Обстоятельства ДТП на данный момент не известны.

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