Пять часов керчане были без света из-за ДТП

Сегодня ночью керчане почти на пять часов остались без света. Об этом РИА Новости Крым узнали из оперативной информации ГУП РК «Крымэнего».
Читать: Керченский предприниматель «поплатился» за незаконный выброс мусора
Сегодня ночью в 00:53 автомобиль сбил железобетонную опору №30. В результате данного происшествия возникли перебои с подачей электроэнергии. Только к пяти часам утра ремонтные работы были завершены, и подача электроснабжения восстановилась.
Обстоятельства ДТП на данный момент не известны.