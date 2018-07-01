Пять крымских поселков признаны одними из самых недорогих курортов в России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые недорогие курорты и курортные поселки России для отдыха в «высокий» летний сезон, где на проживание туристы потратят менее 2 тысяч рублей в сутки на семью.
Рейтинг составлен на основании бронирования жилья туристами в частном секторе с 1 июля по 31 августа 2018 года.
Так, в топ-10 самых недорогих курортных поселков, популярных для отдыха на море в высокий летний сезон, вошли Межводное, Стерегущее, Черноморское, Курортое и Песчаное в Крыму. Также в первую десятку вошли Дедеркой, Приморско-Ахтарск, Агой, Кучугуры и Джубга в Краснодарском крае.
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Туристы бронируют отдых в «высокий» сезон лета в курортных поселках Крыма на период от 7 до 14 ночей и потратят на жильё от 1,3 до 1,6 тысяч рублей в сутки на семью.
10 недорогих российских курортных населённых пунктов для отдыха летом в «высокий» сезон:
- Межводное, Крым — 1385 рублей/ 12 ночей
- Село Стерегущее, Крым — 1425 рублей/ 9 ночей
- Дедеркой, Краснодарский край — 1525 рублей/ 8,5 ночей
- Черноморское, Крым — 1530 рублей/ 14 ночей
- Село Курортное, Крым — 1570 рублей/ 7 ночей
- Песчаное, Крым — 1592 рубля/ 13 ночей
- Приморско-Ахтарск, Краснодарский край — 1675 рублей/ 11 ночей
- Агой, Краснодарский край — 1711 рублей/ 10 ночей
- Кучугуры, Краснодарский край — 1808 рублей/ 10,5 ночей
- Джубга, Краснодарский край — 1930 рублей/ 8 ночей