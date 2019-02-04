Пятилетие «Крымской весны» отпразднуют в Москве

В честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией 16-18 марта в российской столице пройдут праздничные мероприятия. В рамках проекта «Московские сезоны» будет организован фестиваль «Крымская весна». Об этом сообщает мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в своем личном блоге.

«Для меня это важный проект. В этом году стараемся сделать еще лучше и интереснее. На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях воздает гостеприимную и дружелюбную атмосферу, чего так порой не хватает в нашем большом городе», — пишет Сергей СОБЯНИН.

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Напомним, что «Московские сезоны» — это городские фестивали для каждого времени года, которые уже стали фирменным знаком Москвы.