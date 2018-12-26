Пётр Порошенко отменил действие военного положения в Украине

Сегодня президент Украины Петр ПОРОШЕНКО отменил действие военного положения в Украине.

Решение об отмене действия военного положения в Украине президент страны озвучил сегодня на заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины в Киеве. Об этом сообщает Крыминформ.

По словам ПОРОШЕНКО, за прошедший месяц украинская армия укомплектовалась и подготовилась к «отражению агрессии», потому в дальнейшем продлении действия военного положения необходимости нет.

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«Сегодня, 26 декабря, в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», – заявил ПОРОШЕНКО.