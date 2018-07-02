Работа для парикмахера-универсала и мастера ногтевого сервиса в Керчи

Мастерская красоты Valeri ищет новых сотрудников дружного коллектива. Требуются парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса.

В связи с расширением мастерская красоты Valeri объявляет о поиске новых сотрудников — парикмахера универсала и мастер ногтевого сервиса.

Требования к соискателям:

опыт работы

желание работать

хорошее настроение

Новым сотрудникам мастерской красоты Valeri предлагается:

своевременная оплата труда

клиентская база

качественные современные материалы и оборудование

дружный коллектив

За 3 года работы мастерская красоты полюбилась многим керчанам, собрала лучшую команду, которая готова развиваться и делает это каждый день. Хочешь стать востребованным мастером — добро пожаловать в мастерскую красоты Valeri.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 978 720 18 17.

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