Работа для парикмахера-универсала и мастера ногтевого сервиса в Керчи

Работа для парикмахера-универсала и мастера ногтевого сервиса в Керчи

Мастерская красоты Valeri ищет новых сотрудников дружного коллектива. Требуются парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса.

В связи с расширением мастерская красоты Valeri  объявляет о поиске новых сотрудников — парикмахера универсала и мастер ногтевого сервиса.

Требования к соискателям:

  • опыт работы
  • желание работать
  • хорошее настроение

Новым сотрудникам мастерской красоты Valeri предлагается:

  • своевременная оплата труда
  • клиентская база
  • качественные современные материалы и оборудование
  • дружный коллектив

За 3 года работы мастерская красоты полюбилась многим керчанам, собрала лучшую команду, которая готова развиваться и делает это каждый день. Хочешь стать востребованным мастером — добро пожаловать в мастерскую красоты Valeri.

По всем вопросам обращаться по телефону:  8 978 720 18 17.

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