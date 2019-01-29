Работа сервиса Booking в Крыму в 2019 году

На фоне санкционной политики, реализуемой странами Запада в отношении России, система сетевого бронирования отелей Booking с головным офисом в Амстердаме была вынуждена присоединиться к действующим ограничениям. В результате туристы, направляющиеся в Крым, потеряли возможность бронировать отели на полуострове, а также знакомиться с соответствующими комментариями и рейтингами. Представители Booking отмечают, что в противном случае компания могла быть обвинена в пропаганде туризма на курорты Крыма.

Стоит отметить, что услугами сервиса пользовалась львиная доля россиян, самостоятельно организовывавших поездку на полуостров. Причиной тому множество полезных опций, предлагаемых системой пользователям – скидки, прямое бронирование, отложенная оплата, возврат оплаты при отмене заселения.

Сам сервис Booking заинтересован в продолжении работы на крымском направлении и выискивает определенные лазейки для обхода санкций. Так, если пользователи сделают отметку в соответствующей графе о рабочей командировке в Крым, им станет доступен перечень предложений по недвижимости на полуострове.

Таким образом, если вы попытаетесь выбрать на Booking Крым и укажете определенные даты, система выдаст сообщение об отсутствии предложений. В то же время, при выборе Крыма в качестве пункта назначения деловой командировки, система выдает всю необходимую путешественникам информацию без ограничений. В сложившейся ситуации это оптимальный выход из положения.

В последнее время у Букинга появился весьма крупный конкурент в лице Google. Например, при поиске отеля в поселке Песчаное, поисковый гигант собирает воедино большое количество информации и предлагает забронировать номер прямо из поисковой выдачи, что весьма удобно. Однако данный способ мало чем отличается от бронирования напрямую с сайта, т.е. вы никак не защищены от обмана.

Реальные ситуации с Booking в Крыму

Если вы привыкли путешествовать с бронированием отелей через Booking, направляясь в Крым, следует учитывать местную специфику — иначе, вы рискуете остаться без места для ночлега.

После бронирования отеля в системе, рекомендуется связаться по телефону с администратором и уточнить наличие свободных номеров. Нередко возникают ситуации, что номер забронирован, а по факту свободных мест нет. Дело в том, что далеко не все крымчане, занятые в туриндустрии, досконально освоили Booking. Зарегистрированным на сервисе администраторам необходимо всегда пребывать в онлайн-режиме для автоматического подтверждения брони. Однако многие не учитывают этого требования, особенно, в случаях, если администратор или хозяин отеля пожилой человек, не знакомый с нюансами сетевого бизнеса.

При отмене бронирования проконтролируйте, чтобы с вашей банковской карты не были сняты деньги. Отмена может быт как платной, так и бесплатной. При получении сообщения об отмене бронирования, можно связаться с гостиницей и договорится о невыставлении неустойки.

Сервис получает около 22% от стоимости забронированного места. Нередко администраторы отелей предлагают постояльцам определенную скидку за сделку, заключенную в обход Booking. Соглашаясь на подобное предложение, следует учитывать, что сэкономив небольшую сумму, вы потеряете преимущества, которые предоставляет своим пользователям Booking.

Вы оказались в форс-мажорной ситуации и вас не заселили в забронированный номер? С вами обязательно свяжется представитель сервиса и предложит несколько аналогичных вариантов. Если ни один из предложенных вариантов вас не устроит, вскоре последует звонок с очередными предложениями. В случае если предложенный вариант по стоимости превосходит ваш первоначальный выбор, Booking компенсирует эту разницу после предоставления пользователем чеков.