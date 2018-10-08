Работающим керчанам предоставят дополнительный «выходной»

С 1 января 2019 года работники всех организаций смогут получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 185.1, устанавливающей гарантии работникам при прохождении диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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Так, с 1 января 2019 года на основании письменного заявления работники будут освобождаться от работы на 1 день раз в три года, а работники предпенсионного возраста — на 2 рабочих дня каждый год для прохождения диспансеризации. При этом дни прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между работником и работодателем.

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